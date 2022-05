À la dernière minute, une multinationale d’ici annonce être incapable de publier ses résultats à temps, ce qui pourrait s’expliquer par la pénurie de comptables qui frappe ses vérificateurs.

CAE ne présentera pas ses résultats annuels jeudi comme prévu. Le fabricant montréalais de simulateurs de vol soutient que ses auditeurs ont besoin de plus de temps pour finaliser la vérification de l’exercice terminé le 31 mars. Les chiffres de CAE sont audités par le bureau montréalais de PwC Canada.

Un tel retard lié à la vérification comptable est parfois le signe de différends entre l’entreprise et l’auditeur sur la présentation de certains éléments financiers. Deux analystes interrogés par La Presse ont toutefois souligné que la situation actuelle pourrait s’expliquer par le manque d’effectif chez l’auditeur et une charge de travail plus importante que prévu liée à son client.

Si CAE a été secouée par la pandémie de COVID-19, à l’instar de l’ensemble du secteur aéronautique, la multinationale a néanmoins été active du côté des acquisitions en réalisant pas moins de neuf transactions depuis 2020.

Il y a deux mois, elle a finalisé l’acquisition de Sabre, une transaction de 392 millions US. En mars 2021, CAE avait réalisé la plus importante transaction de son histoire avec le rachat, pour 1,05 milliard US, des activités de formation militaire de la société L3Harris Technologies.

CAE, dont la valeur boursière dépasse les 9 milliards, soutient que ses résultats seront publiés d’ici le 2 juin et que la nouvelle date de publication sera annoncée dès que possible.

Sa porte-parole Samantha Golinski a dit à La Presse que les auditeurs ont demandé plus de temps. « Ils n’ont pas mentionné de procédures particulières, et il n’y a pas d’enjeu soulevé à ce stade. »

Dans le contexte de rareté de main-d’œuvre actuel, Michel Magnan, professeur de comptabilité à l’Université Concordia et titulaire de la Chaire Stephen Jarislowsky, n’est pas surpris de voir une entreprise cotée en Bourse contrainte de repousser la présentation de ses résultats.

Gros défi dans les cabinets

« Les défis auxquels font face les organisations, ça touche aussi les bureaux de comptables, dit-il, en entrevue téléphonique. C’est un enjeu majeur cette année dans les grands cabinets. C’est très difficile. Je ne suis pas nécessairement surpris que ça arrive. Les vérificateurs vont tout faire pour éviter les délais, mais à l’impossible nul n’est tenu. »

Selon Michel Magnan, bien branché sur le marché de l’emploi en comptabilité, les vérificateurs dans des cabinets se font souvent offrir des promotions dans de grandes entreprises. La rétention du personnel devient donc difficile pour les firmes comptables.

Impossible de savoir si de mauvaises surprises se cachent derrière les résultats financiers de CAE. L’expert donne toutefois le bénéfice du doute à l’entreprise. « Autrement, elle induirait les investisseurs en erreur [si elle ne dévoilait pas des irrégularités portées à son attention] », dit-il.

La Presse a insisté auprès de PwC Canada pour comprendre les raisons du retard.

Nous avons demandé plus de temps […] pour respecter notre engagement de fournir à nos clients des services de la plus haute qualité. Chiara Battaglia, porte-parole de PwC Canada

Au bureau de Montréal, PwC Canada cherche à pourvoir une douzaine de postes dans son service de certification – responsable d’auditer les résultats des entreprises –, dont huit avec expérience (directeurs, premiers conseillers), selon le site internet de la société.

PwC Canada compte quelque 7300 associés et employés au Canada. Cette firme, dont le siège social est à Toronto, est dirigée depuis 2018 par l’ex-associé directeur du bureau de Montréal Nicolas Marcoux. Le gestionnaire est devenu le premier francophone en 110 ans d’histoire à être nommé PDG de PwC Canada.

CAE offre des solutions de formation et de soutien opérationnel en aviation civile, en défense et sécurité, ainsi que dans le domaine des soins de santé. L’entreprise compte plus de 13 000 employés dans 180 emplacements et centres de formation dans plus de 35 pays.

L’action de CAE a perdu 2 % mercredi pour clôturer à 29,88 $ à la Bourse de Toronto, où le principal indice a aussi abandonné 2 % durant la séance.

