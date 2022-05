(Ottawa) Les femmes représentaient environ 19 % des sièges des conseils d’administration en 2019, a indiqué mercredi Statistique Canada, ce qui représentait une augmentation par rapport à environ 18 % pour l’année précédente, même si le nombre total de postes au sein des conseils d’administration a diminué.

La Presse Canadienne

Selon l’agence fédérale, les données indiquent que la proportion des femmes dans les conseils d’administration a augmenté à un taux annuel moyen de 2,5 % chaque année depuis 2016.

L’ensemble de données sur lequel elle appuie ses observations contient des informations provenant de 7165 entreprises, une diminution par rapport aux 8697 entreprises qui ont fourni des chiffres en 2018.

Le nombre de femmes occupant un poste sur un conseil d’administration a en fait diminué de 10,6 %, mais la diminution du nombre total d’administrateurs a été encore plus prononcée, à 14,4 %.

Plus de 4300 femmes occupaient des sièges au conseil d’administration en 2019, comparativement à 4848 un an plus tôt. Cependant, la diminution du nombre total de postes a été encore plus importante, passant de 26 416 en 2018 à 22 605 l’année suivante.