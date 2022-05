Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires.

Isabelle Massé La Presse

DIVERSITÉ

Nouvelle banque de candidats

La Banque de candidatures de la diversité de Concertation Montréal fait peau neuve. Créée en 2018 dans le but de jumeler des gens issus de la diversité (femmes, minorités ethnoculturelles, LGBTQ+…) aux conseils d’administration d’entreprises, elle permet une inscription améliorée sur un nouveau site internet. Une personne se consacre désormais à la Banque. Depuis 2018, 350 personnes s’y sont inscrites pour 117 maillages réussis. « On vise 500 inscriptions d’ici à la fin de 2022 », affirme Mona-Lisa Prosper, ambassadrice de la Banque. L’inscription est gratuite, tant pour les candidats que pour les entreprises, actuellement surtout des OBNL de milieux variés. « Pour répondre aux besoins de la société, il faut couvrir tous les angles morts, estime Mona-Lisa Prosper. Avec une vision trop homogène, on rate des opportunités. La diversité a une grande valeur. Elle apporte de la créativité et de la performance. »

LE GESTE

Projet pour la famille

PHOTO FOURNIE PAR OSEDEA Ivana Markovic, associée et directrice, culture et talent, d’Osedea

Les 65 employés d’Osedea ont maintenant accès à une importante aide financière pour leurs projets de fonder une famille. L’entreprise technologique (qui a des bureaux à Montréal, Nantes et Londres), dont la moyenne d’âge des employés est de 29 ans, rembourse jusqu’à 80 % des 20 000 $ souvent nécessaires pour se soumettre à un programme de fertilité ou à l’adoption internationale. Elle bonifie aussi le congé parental à 12 semaines payées à 100 %. « Je suis enceinte, je souhaite donc que mon conjoint soit présent dans la première année de vie de notre enfant, raconte Ivana Markovic, associée et directrice, culture et talent, d’Osedea. Par ailleurs, beaucoup de personnes dans mon entourage et celui du président Martin Lacombe, qui a trois enfants, ont des problèmes de fertilité. D’autres sont membres de la communauté LGBTQ+ et veulent des enfants. On souhaite que le parcours familial soit inclusif. » Chaque année, la direction d’Osedea s’assoit avec ses employés pour savoir comment bonifier ses programmes. Le petit dernier, baptisé « Un+pour la famille », pourrait coûter 100 000 $ par an, a estimé la PME. « Dans notre industrie majoritairement masculine, ce programme motive les hommes à prendre du temps pour leurs enfants, estime Ivana Markovic. Je conçois mon métier comme une fonction en recherche et développement. On ne doit pas favoriser un programme rigide. Il faut sonder et comprendre ce dont les gens ont besoin pour évoluer et s’adapter. »

LA CITATION

PHOTO MARK LENNIHAN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Brian Chesky, fondateur et PDG d’Airbnb

On ne se lance pas en affaires avec un million d’utilisateurs, mais avec très peu d’utilisateurs. Donc cessez de voir grand, mais petit, pour réussir votre croissance. Brian Chesky, fondateur et PDG d’Airbnb

(Source : Entrepreneur.com)

LE CHIFFRE

31 %

C’est la réduction, en pourcentage, de l’empreinte carbone de Loblaw de 2011 à 2021. Un objectif que le détaillant s’était fixé pour 2030. D’ici 2040, Loblaw s’est donné comme mission d’atteindre « zéro émission nette ». Selon son Rapport ESG 2021, l’entreprise a réduit de 86 % la quantité de déchets envoyés dans les sites d’enfouissement depuis 2017 et a éliminé 14 milliards de sacs en plastique de ses magasins depuis 2007.

LE TRUC

Loin des yeux, loin du salaire complet

La firme d’avocats Stephenson Harwood, établie à Londres, n’est pas contre le télétravail. Mais elle a décidé que ses salariés qui resteront à la maison à temps complet, après la pandémie, auront un salaire amputé de 20 %. « Comme d’autres firmes d’avocats de Londres, nous constatons la valeur accrue de nous retrouver tous ensemble régulièrement au bureau », dit un porte-parole de la firme, qui permet néanmoins le travail hybride, cité par CNBC. Les employés vivant loin du bureau sont déjà soumis à un salaire moins élevé. Par ailleurs, des calculs démontrent que ceux qui resteront en télétravail ne seront pas si perdants, à cause des coûts de déplacement (les tarifs pour les trains à Londres ont augmenté de 3,8 % en mars) et des dépenses pour les dîners au resto (5,9 % de hausse pour les aliments et boissons non alcoolisées).

(Source : CNBC)

LE RECORD

Plus de 84 ans d’ancienneté

PHOTO DIEGO VARA, ARCHIVES REUTERS Walter Orthmann

Qui battra ce record de longévité ? Walter Orthmann a vu son nom inscrit au Livre Guinness des records comme étant la personne qui est restée le plus longtemps employé d’une même entreprise, soit 84 ans et 9 mois, au moment de l’inscription. Il est ainsi entré chez ReneauxView, au Brésil, en 1938, comme commis aux livraisons et a monté des échelons jusqu’à celui de directeur des ventes. Celui qui a célébré ce record notamment avec ses collègues avait 15 ans lorsqu’il a commencé à travailler pour aider sa famille, étant l’aîné de cinq enfants. Les meilleurs conseils qu’il puisse donner : de se retrouver chez un bon employeur et de faire quelque chose qui nous passionne. « Quand tu aimes ce que tu fais, a-t-il dit, tu ne vois pas le temps passer. »

(Source : Business Insider)