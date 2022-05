L’hôtel St-James a accueilli des célébrités de renom, telles que Madonna, Céline Dion, Britney Spears, U2, Elton John et Mick Jagger.

L’hôtel des stars du Vieux-Montréal, qui a déjà accueilli les Rolling Stones, a fermé pour de bon, a confirmé à La Presse le propriétaire de l’immeuble, Vincent Chiara.

André Dubuc La Presse

L’établissement de classe était resté fermé depuis la pandémie. On ignorait jusqu’alors ce qu’il allait devenir.

« Notre objectif est de donner une vocation résidentielle à l’immeuble », a expliqué le président de Groupe Mach dans un échange de textos.

Quelques stars du St-James PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE The Edge, du groupe U2

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Mick Jagger, des Rolling Stones

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE ANDRE PICHETTE Stéphane Rousseau dans la bibliothèque de l’hôtel, en 2015

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Madonna sort de l’hôtel, en 2006

PHOTO DAVID BOILY LA PRESSE, ARCHIVES LA PRESSE Adib Alkhalidey, Julien Lacroix, Anne-Élisabeth Bossé, Philippe Laprise, Katherine Levac, et Jay Du Temple, dans le penthouse de l’hôtel, en 2019

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Michael Schumacher, en 2006

PHOTO IVANOH DEMERS, ARCHIVES LA PRESSE Bruno Pelletier, à l’intérieur de l’hôtel, en 2003

PHOTO ROBERT MAILLOUX, ARCHIVES LA PRESSE L’écrivaine Kathy Reichs 1 /8















Ouvert en 2002, Le St-James a été transformé par le magnat des déchets Lucien Rémillard. Il avait eu besoin de travaux de 18 millions. M. Rémillard avait payé 2 millions pour acquérir l’édifice patrimonial en 1999.

« Datant de 1870, l’immeuble fut d’abord le siège d’une banque (Merchant’s Bank), et comptait au départ quatre étages seulement. On en rajouta cinq en 1899, après quoi il fut occupé par l’ancêtre du groupe Power Corporation (le nom était le même), puis par la firme de courtage Nesbitt Thompson », écrivait notre collègue retraité Jacques Benoit en juin 2001.

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Vincent Chiara, propriétaire du 355, rue Saint-Jacques

Par la suite, le collectionneur d’antiquités avait fait aménager des condos cossus dans l’immeuble voisin, Le St-Régis, au 275, rue Saint-Jacques. L’ancienne première ministre du Québec Pauline Marois y a déjà occupé un appartement.

À son ouverture, Le St-James, au 355, rue Saint-Jacques, comptait 61 chambres, dont 24 suites. L’hôtel avait l’habitude d’afficher complet les week-ends du Grand Prix de Formule 1.

Fait bien connu, les Stones ont réservé l’hôtel de grand luxe au complet à deux reprises en 2003 et en 2006 lors de l’arrêt montréalais de leur tournée.

« En plus d’une clientèle importante du domaine des affaires, l’hôtel St-James accueille des célébrités de renom, telles que Madonna, Céline Dion, Britney Spears, U2, Elton John, Mick Jagger et bien d’autres », avait décrit l’avocate de l’établissement dans sa poursuite contre Revenu Québec en 2013, à l’occasion de l’un des nombreux litiges entre M. Rémillard, ses entreprises et le fisc.

Lucien Rémillard a vendu Le St-James en 2015 au Groupe Mach pour 24 millions. Un montant semblable apparaît au présent rôle d’évaluation municipale. L’exploitation de l’hôtel avait alors été confiée à une entreprise appartenant au propriétaire des restaurants Keg.