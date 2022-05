Femmes en finance

Intérêts et ambitions : une question de genre ?

Beaucoup d’efforts sont investis pour attirer plus de femmes en finance. Des études prouvent d’ailleurs que les entreprises dont l’équipe de gestion tend vers la parité hommes-femmes sont les plus performantes. Mais les ambitions et les intérêts des étudiantes sont-ils si différents de ceux des étudiants en finance ? On en discute avec Lamiae Senhaji, qui a fait une maîtrise en finance, et Félix-Antoine Prévost, qui a fait une maîtrise en économie appliquée, tous deux après avoir obtenu leur baccalauréat en finance à HEC Montréal.