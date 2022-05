Après une ouverture proche de l’équilibre, les places européennes faiblissaient. Paris reculait de 0,41 %, Milan de 0,34 % et Londres de 0,45 % vers 7 h 45. Francfort était stable (+0,01 %).

(Paris) Les places financières attendaient avec prudence les décisions de la Fed mercredi, un sentiment renforcé en Europe avec les tensions en Ukraine et les nouvelles sanctions contre la Russie proposées par la Commission européenne.

Agence France-Presse

Après une ouverture proche de l’équilibre, les places européennes faiblissaient. Paris reculait de 0,41 %, Milan de 0,34 % et Londres de 0,45 % vers 7 h 45. Francfort était stable (+0,01 %).

À l’inverse, les contrats à terme aux États-Unis laissaient augurer une hausse autour de 0,5 % pour les trois principaux indices.

L’évènement attendu de la journée est la fin de la réunion de la Réserve fédérale américaine, avec l’annonce des prochaines mesures de l’institution et la conférence de presse de son président Jerome Powell, après la clôture des marchés européens.

À moins d’une volte-face, la Fed va augmenter ses taux directeurs pour contrôler une inflation vertigineuse, un combat délicat avec le risque de récession aux États-Unis.

Après avoir tardé à prendre conscience du danger de l’inflation, l’institution « a le devoir de rattraper la balle » par un tour de vis monétaire, explique Michael Israel, gérant d’IVO Capital Partners.

Outre la hausse d’un demi-point de pourcentage de ses taux directeurs, considérée comme actée par le marché, les indications sur les futurs relèvements seront scrutées.

« On arrive à la fin d’un cycle de 10 ans où la Fed est intervenue pour que la croissance ne s’effondre pas. Aujourd’hui, c’est une nouvelle configuration », où l’inflation est la priorité, commente M. Israel. « Si le mot croissance est beaucoup prononcé, on saura que, dans le nouveau cycle, la Fed garde en tête la croissance et n’est pas obnubilée que par l’inflation. »

Les investisseurs attendent aussi le rapport ADP sur les créations d’emplois privés aux États-Unis, prélude au rapport officiel de l’emploi prévu vendredi.

Outre le tour de vis monétaire de la Fed, les perspectives globales sont peu attrayantes, avec les confinements sanitaires en Chine et la guerre en Ukraine qui plombent toujours les perspectives de croissance mondiale.

Le pétrole remonte avec la menace d’un embargo européen

Les prix du brut étaient en nette hausse, les deux références de l’or noir étant galvanisées par la proposition de l’Union européenne d’un embargo progressif sur le pétrole russe.

Vers 7 h 25, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison juillet prenait 3,92 % à 109,08 dollars. Le WTI américain pour livraison en juin montait quant à lui de 4,04 % à 106,55 dollars.

La Commission européenne a proposé un embargo progressif de l’UE sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie, en représailles à la guerre en Ukraine.

Bruxelles propose également d’exclure trois banques russes supplémentaires, dont Sberbank, le plus gros établissement du pays, du système financier international Swift.

Les paris continuent pour Flutter

Le groupe de paris Flutter prenait 8,25 % après des résultats trimestriels bien accueillis qui montrent que son ambition de se développer sur les États-Unis paie, alors que la réglementation au Royaume-Uni pourrait être resserrée pour protéger les joueurs à risque.

À Wall Street, les résultats faisaient aussi monter le titre du spécialiste des semi-conducteurs AMD dans les échanges électroniques d’avant-Bourse (+5,88 %), tout comme ceux d’Airbnb (+5,37 %) et Starbucks (+6,44 %).

Boohoo plonge

Le groupe de vente de vêtements en ligne britannique Boohoo plongeait de 11,51 % après être tombé légèrement dans le rouge pour son exercice 2021/2022, miné par l’inflation des coûts.

Les spécialisés dans les vêtements Zalando (-2,18 %), JD Sports (-3,12 %), H & M (-2,38 %) souffraient également.

Lyft dérape

La plateforme de réservation de VTC Lyft s’effondrait de plus de 25 % à Wall Street dans les échanges d’avant-séance, après avoir enregistré moins de passagers que prévu et fait des prévisions décevantes. Son concurrent Uber reculait de 0,92 %.

Du côté des devises

L’euro prenait 0,10 % face au dollar, à 1,0531 dollar.

Le bitcoin prenait 3,25 % à 39 015 dollars.