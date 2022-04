Caisse de dépôt et placement du Québec

La rémunération des dirigeants à près de 20 millions

La bonne année de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pousse vers le haut la rémunération de ses six principaux dirigeants, qui frôle les 20 millions en tenant compte des sommes compensatoires reçues. Il s’agit d’une hausse de 30 %. De plus, l’un des principaux patrons de l’institution travaille désormais à New York.