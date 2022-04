PHOTO JAMES RAJOTTE, THE NEW YORK TIMES

« Il faut s’attendre à ce que le Québec soit vraiment reconnu comme une destination gastronomique en Amérique du Nord », affirme Félix-Antoine Joli-Cœur, initiateur de La Table ronde. Lancé lundi, ce collectif, visant à favoriser l’essor économique et le rayonnement de la gastronomie d’ici, réunit plus d’une trentaine de chefs québécois autour d’une même table. Une première.

Nathaëlle Morissette La Presse

Le gouvernement Legault met également la main à la pâte avec l’annonce d’une aide financière de 990 000 $.

« La gastronomie n’est pas plus sophistiquée au Danemark qu’au Québec, tient-il à souligner, en faisant référence à l’engouement suscité par Copenhague. C’est juste qu’eux ils travaillent ensemble avec l’appui du gouvernement et des gens d’affaires, lance au bout du fil Félix-Antoine Joli-Cœur, également président d’idéesFX. Cette organisation va vraiment amener la gastronomie québécoise au prochain niveau. »

Ainsi, près de 35 chefs restaurateurs, de partout à travers la Belle Province, comme Colombe St-Pierre (Chez Saint-Pierre), Perle Morency (Côté Est), Normand Laprise (Toqué !) et Véronique Rivest (Soif), se réunissent lundi au Château Frontenac pour discuter et faire avancer des enjeux touchants leur industrie. L’organisation pourrait éventuellement compter jusqu’à 140 membres. L’industrie de la gastronomie a généré des recettes de 136,6 millions en 2019 au Québec, selon une étude réalisée par M. Joli-Cœur, intitulée Chefs et restaurateurs indépendants de la gastronomie québécoise – un levier pour la relance économique de Montréal et du Québec.

Faire en sorte que les restaurateurs puissent s’unir pour s’approvisionner en oursins du Québec au lieu de les voir partir vers le Japon, comme c’est le cas présentement, promouvoir l’utilisation du sel du Saint-Laurent plutôt que de l’importer d’Europe, font notamment partie des dossiers sur la table.

« Au même titre qu’on veut trouver des partenaires pour lancer la filière y, il faudrait trouver des partenaires financiers pour lancer l’industrie du sel fin, mentionne M. Joli-Cœur. On est obsédé par rapport au sel. »

« Stimuler la production et l’achat québécois est l’une des priorités de notre gouvernement pour assurer la croissance et la pérennité des entreprises de toutes les régions, a déclaré le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon par voie de communiqué. La table ronde a le potentiel de faire rayonner davantage nos producteurs et nos produits d’ici. En appuyant ce projet, on lui donne les moyens d’aller au bout de ses idées et de favoriser la vitalité économique de tout le Québec. »