Photo INA FASSBENDER, archives Agence France-Presse

L’UE a décidé le 8 avril de cesser ses achats de charbon à la Russie, de fermer ses ports aux navires russes et d’interdire l’exportation de nombreux biens et technologies. « Pour la première fois, l’Europe a touché à l’énergie, ce qui n’était pas évident. Le pétrole et le gaz vont suivre », a assuré l’un des responsables.