Rien ne prédestinait Mélanie La Couture à diriger un jour l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM), un établissement de soins de pointe, d’innovation, de recherche et de formation critique pour tous les spécialistes qui sauvent des vies quotidiennement aux quatre coins du Québec. « Je suis fière de nos institutions montréalaises », résume cette ingénieure industrielle qui a fait le choix de devenir PDG de l’ICM par affinité personnelle plutôt que par calcul professionnel.

Jean-Philippe Décarie La Presse

Après des études en génie industriel à Polytechnique et l’obtention d’un MBA de l’Université Western, Mélanie La Couture espérait travailler dans une usine, et ultimement diriger une entreprise manufacturière.

Elle a plutôt travaillé 10 ans à l’Orchestre symphonique de Montréal, à titre de responsable du fonds de dotation et chef de l’exploitation, et est depuis bientôt 10 ans à l’Institut de cardiologie de Montréal, où elle est devenue PDG en 2017, après avoir été directrice générale de la fondation de l’établissement.

« Je voulais travailler en usine, mais à ma sortie de l’université, j’ai d’abord été embauchée comme consultante chez PricewaterhouseCoopers et […] chez Deloitte Consulting à Boston en planification stratégique. »

Le 11 septembre 2001, j’étais à New York et je logeais au Marriott World Trade Center et j’avais un rendez-vous avec des clients au World Trade Financial Center lorsque les attentats terroristes ont été commis. J’ai été chanceuse, mais ces évènements tragiques m’ont amenée à revenir plus rapidement au Québec. Mélanie La Couture, PDG de l’Institut de cardiologie de Montréal

Durant ses études de MBA, elle avait fait un stage pendant un an à l’Orchestre symphonique de Montréal, où la directrice générale, Madeleine Careau, lui avait proposé de venir y travailler.

« On avait gardé contact et elle m’a proposé à nouveau de me joindre à l’équipe à titre de directrice du fonds de dotation. Ce que j’ai fait, avant de devenir directrice adjointe de l’OSM, puis cheffe de l’exploitation. Après 10 ans, je voulais relever d’autres défis.

« J’ai eu des discussions avec plusieurs personnes, dont Henri-Paul Rousseau, que j’avais connu à l’OSM et qui était président du conseil de la Fondation de l’Institut de cardiologie. En 2013, je suis devenue directrice générale de la Fondation de l’ICM, puis PDG de l’Institut en 2017 », relate Mélanie La Couture.

Des défis de taille

À titre de directrice de la Fondation de l’ICM, Mélanie La Couture a mis sur pied une campagne majeure de 90 millions pour financer la recherche, l’innovation technologique et la prévention.

« L’Institut repose sur quatre piliers : la recherche, les soins, la prévention et l’enseignement. On compte sur nos propres fonds, ceux de la communauté, pour nos activités de recherche et l’achat de nos équipements spécialisés. Il faut aussi arrimer nos besoins avec les souhaits de nos grands donateurs », explique la PDG.

Déjà, une nouvelle campagne de financement d’envergure visera à amasser de 80 à 100 millions pour développer les activités de recherche et la médecine de précision, notamment la pharmacogénomique, qui permet de personnaliser les médicaments à prescrire aux patients à partir de leur profil génétique.

L’ICM a entrepris depuis trois ans d’importants travaux d’agrandissement de plus de 260 millions qui vont se terminer en décembre prochain et qui auront permis d’ajouter 40 % de superficie à l’établissement.

« On a un nouveau pavillon de consultation externe, on a maintenant deux étages de soins critiques et on a ajouté un centre de formation par simulation où tous les professionnels de la santé vont pouvoir venir se perfectionner », précise la gestionnaire.

Ces travaux ont forcé la réorganisation des activités de l’Institut, qui n’ont jamais été interrompues, malgré les deux années de pandémie où il a fallu exercer un contrôle strict pour empêcher toute éclosion du virus et maintenir l’hôpital en zone verte.

« On a maintenu les infrastructures technologiques malgré le déménagement et on a aussi aboli le temps supplémentaire obligatoire durant la pandémie. L’engagement de tout le personnel a été exemplaire », souligne Mélanie La Couture.

Une institution critique

L’Institut de cardiologie de Montréal compte sur des effectifs de 2300 employés, dont 120 médecins actifs et une centaine de médecins associés. Le Centre de recherche de l’ICM emploie à lui seul 700 personnes, dont 80 chercheurs. L’Institut accueille aussi plus de 700 résidents, stagiaires et fellows.

Chaque année, l’ICM réalise 2000 opérations cardiaques, 5000 procédures en hémodynamie (angioplastie), 4500 interventions en électrophysiologie (pacemaker), fait l’objet de 16 000 visites aux urgences et fait 100 000 consultations externes (incluant les consultations téléphoniques).

« On reçoit des patients de partout au Québec, des cas hypercomplexes. On enregistre plus de 15 000 hospitalisations par année. »

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Mélanie La Couture, PDG de l’Institut de cardiologie de Montréal

Le gros défi auquel on fait face est celui de la pénurie de personnel, particulièrement les infirmières spécialisées, il nous en faudrait au moins une centaine pour pouvoir opérer de façon optimale. On voudrait augmenter le nombre de chirurgies cardiaques, mais l’enjeu de la main-d’œuvre pose un vrai problème. Mélanie La Couture, PDG de l’Institut de cardiologie de Montréal

À titre de PDG de cet établissement critique, Mélanie La Couture estime que son rôle est de bien comprendre les défis et les enjeux tout en s’assurant de donner la bonne voie à suivre à tout le monde.

« Durant la pandémie, j’ai vite compris que la communication était l’enjeu principal pour bien faire face à la crise. À tous les matins à 7 h, j’avais une rencontre avec la trentaine de directeurs de tous les services et, à 15 h, je faisais une rencontre Zoom avec tous les employés pour répondre à leurs questions », explique la PDG.

« Je suis fière de nos institutions montréalaises, autant l’OSM que l’Institut de cardiologie. J’aime mon rapport avec les spécialistes, que ce soit les musiciens à l’OSM ou le maestro Nagano, comme j’aime celui que j’ai avec les médecins et les professionnels de la santé de l’ICM », confie la PDG Mélanie La Couture.