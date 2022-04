Les attaches à pain de Systèmes KLR sont fabriquées de carton recyclé et biodégradables en 84 jours.

Bimbo Canada, filiale du géant mexicain de la boulangerie Grupo Bimbo, adopte les attaches en carton conçues par la petite entreprise Systèmes KLR pour emballer tous ses pains.

Hélène Baril La Presse

Il s’agit d’une percée commerciale majeure pour le petit carré de carton de la PME de Saint-Pie. Son attache à pain en carton recyclé et compostable remplacera les petits morceaux de plastique utilisés par Bimbo Canada sur tous ses produits de boulangerie vendus sous les marques comme POM, Bon Matin et Villaggio. L’initiative sera graduellement étendue à tout le Canada.

C’est un petit changement qui aura un effet considérable, a fait savoir Bimbo Canada, parce qu’il permettra de réduire la quantité de plastique utilisée par l’entreprise de 200 tonnes métriques par année.

« Il est important que nous prônions le changement et que nous participions à la protection de l’environnement et des communautés dans lesquelles nous vivons et travaillons, en faisant des gestes concrets, a déclaré Joe McCarthy, président de Bimbo Canada. Tout changement, qu’il soit petit ou grand, fait bouger les choses. »

Systèmes KLR, fabricant d’équipements et d’emballages de boulangerie, achetait ses attaches en plastique d’un fournisseur américain avant de décider de les faire lui-même. Du plastique, l’entreprise est ensuite passée au carton recyclé, qui lui est fourni par Cascades.

Les attaches à pain en carton sont fabriquées à partir de carton recyclé à 100 % et sont compostables dans les systèmes municipaux partout au Canada. Elles sont biodégradables en 84 jours. Systèmes KLR a reçu le prix Innovation en alimentation du Conseil de la transformation alimentaire du Québec pour ses attaches à pain en carton.

Un premier gros client pour Systèmes KLR

Jusqu’à maintenant, seulement quelques petites boulangeries artisanales avaient adopté le carré en carton de Systèmes KLR. Troquer le plastique contre le carton, pour les boulangeries industrielles dont les opérations sont très automatisées, est plus compliqué.

Bimbo Canada devient le premier gros client de la petite entreprise, qui fabrique actuellement 2,5 millions de petits carrés de carton par jour et qui prévoit augmenter sa production.

L’entreprise, qui est propriétaire de la Boulangerie Vachon depuis 2015, veut que ses activités soient carboneutres en 2050.

L’abandon des petits carrés de plastique « rapproche Bimbo Canada de son objectif en matière de développement durable de faire en sorte que 100 % de ses emballages soutiennent une économie circulaire en étant recyclables, biodégradables ou compostables d’ici 2025 », précise l’entreprise.

Au Canada, Bimbo exploite 16 boulangeries, 15 centres de vente et 191 entrepôts. Son siège social est à Etobicoke, en Ontario.