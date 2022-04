Le fonds de travailleurs Fondaction profite du recours au télétravail pour entreprendre une refonte complète de son siège social, devenu exigu au fil des ans.

André Dubuc La Presse

En forte croissance depuis deux ans, le fonds de capital-risque axé sur le développement durable a choisi de rester près du centre-ville et d’agrandir par l’intérieur.

Le contrat d’environ 25 millions a été confié à l’entrepreneur Lanthier à partir des travaux des architectes Chevalier Morales.

« On est allés avec l’option la moins coûteuse parmi l’ensemble des options que l’on a regardées, soit grandir par l’intérieur, explique dans un entretien Patrick Cabana, vice-président et chef de la direction financière. Ce n’est pas simplement un projet d’aménagement de nos espaces, c’est pratiquement une construction neuve parce qu’il faut tout refaire, toiture, fenêtres extérieures et intérieures.

PHOTO FOURNIE PAR FONDACTION Patrick Cabana, vice-président et chef de la direction financière de Fondaction

C’est un bâtiment qui va répondre à nos besoins, avec la croissance qu’on anticipe, pour au moins les 10 à 15 prochaines années sans nouveaux réaménagements, sans investissement. Patrick Cabana, vice-président et chef de la direction financière

L’investissement de 25 millions sera amorti sur 30 ans. Même en tenant compte des frais d’exploitation annuels, l’option demeure plus économique, soutient le chef des finances, que d’aller en location dans une tour de bureaux du centre-ville, dans un marché locatif pourtant très favorable aux locataires.

Créé à l’initiative de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) en 1996, Fondaction offre aux Québécois un REER bénéficiant d’un crédit d’impôt de 30 % sur la première tranche de 5000 $ de cotisations.

À noter que l’appellation CSN a fait place au logo, plus discret, de la centrale syndicale, sur la signature de Fondaction depuis 2017.

Situé au 2175, boulevard De Maisonneuve Est, l’immeuble logeant le siège social a été acquis par Fondaction en 2008, en exerçant l’option d’achat prévue au bail de location qui remontait à 2003.

Le bâtiment de 4650 m2 (50 000 pi2) conçu à l’origine pour accueillir 100 travailleurs est complètement réaménagé pour être en mesure de recevoir, en cette ère de travail en mode hybride entre la maison et le bureau, un effectif de 230 personnes.

Pas au bureau avant 2023

Les nouveaux aménagements laisseront passer beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. Une attention a été portée à la qualité de l’air ambiant.

« Ce sont des espaces qui sont beaucoup plus ouverts où l’on partage la lumière, indique M. Cabana. Ça va être un environnement où on laisse tomber les murs. Avant, c’était davantage une approche en silos physiques où les groupes étaient séparés. Maintenant, les gens vont travailler un petit peu partout ensemble, ça favorise beaucoup les interactions entre les différents groupes. »

ESQUISSE FOURNIE PAR CHEVALIER MORALES ARCHITECTES Esquisse des aménagements intérieurs au siège social de Fondaction, à Montréal

ESQUISSE FOURNIE PAR CHEVALIER MORALES ARCHITECTES Esquisse des aménagements intérieurs au siège social de Fondaction, à Montréal 1 /2



Le retour des travailleurs au bureau est prévu pour avril 2023.

On suit beaucoup l’évolution du marché pour le moment, répond M. Cabana quant à la politique de retour au travail chez Fondaction.

« On n’a pas une politique fixe à l’heure actuelle [concernant le nombre de jours de présence au bureau]. On a précisé à nos employés qu’on offrirait beaucoup de flexibilité. On va vraiment favoriser une écoute de nos employés. C’est beaucoup ce qui est préconisé par les employeurs aujourd’hui. Alors on va être flexibles de ce côté-là et on se met au défi de trouver la façon d’attirer nos employés, de leur donner le goût de revenir vers des milieux pour échanger. »

Avec la collaboration de William Leclerc, La Presse