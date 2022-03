Filière batteries

« Des voitures, on n’en fera pas »

Dans la course à l’électrification, la chasse pour attirer des manufacturiers de renom au Québec est presque finie. Il faut aussi être réaliste, selon le gouvernement Legault : on n’assemblera pas de voitures électriques sur le sol québécois. La place de la province se trouve plutôt dans les matériaux de batteries et les véhicules commerciaux – comme les autobus et camions.