L’impartition revient à la mode en immobilier commercial. Après Ivanhoé Cambridge qui a confié la gestion de ses mails à l’américaine JLL, c’est au tour de la torontoise RioCan de poser le même geste.

André Dubuc La Presse

Le Groupe Harden, de Vaudreuil-Dorion, devient le gestionnaire de 19 centres commerciaux de RioCan au Québec, incluant les Galeries Lachine et le Méga-Centre Notre-Dame, pour lesquels Harden détient 50 % des droits de propriété.

La transaction entre RioCan et Harden concernant les participations de 50 % dans le Méga-Centre, situé au nord du boulevard Notre-Dame, le long de l’autoroute 13 à Laval, devrait se finaliser dans les prochains jours.

Fonds de placement immobilier coté en Bourse, RioCan est un des leaders canadiens des centres de grande surface, une catégorie de propriétés commerciales qui a mal vieilli et qui subit la concurrence directe du commerce en ligne. Elle a entrepris il y a quelques années un nécessaire virage visant à convertir les propriétés commerciales en des complexes multiusages, comportant une composante résidentielle.

Les défis associés à la revitalisation des centres commerciaux sont colossaux et l’ajout d’une expertise spécialement dédiée à la tâche est un aout. L’entente s’est conclue de gré à gré, a précisé le coprésident et chef de la direction Tyler Harden à La Presse.

« Nous apportons l’expertise locale. Nous sommes une entreprise familiale établie à Vaudreuil-Dorion. À la base, nous sommes une famille de détaillants [des bijoutiers] et nous sommes devenus une société immobilière par la suite. Nous connaissons très bien la réalité des détaillants », a expliqué dans un entretien M. Harden, 35 ans.

Fondée en 1985, Harden est une société immobilière intégrée verticalement, incluant le développement, la construction, la location, et la gestion des propriétés. Elle possède et exploite actuellement plus de 465 000 mètres carrés (5 millions de pieds carrés) de superficie commerciale. Harden a plusieurs projets en développement, notamment, plus de 185 000 m2 (2 millions pi2) de superficie industrielle, 46 500 m2 (500 000 pi2) de superficie commerciale et plus de 2000 unités résidentielles.