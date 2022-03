Biden veut taxer davantage les riches et aider plus l’OTAN

(Washington) Faire payer « les milliardaires leur juste part » : le projet de budget 2023 de Joe Biden contient une nouvelle proposition pour taxer les Américains les plus riches. Parallèlement, le président veut dépenser plus pour « lutter contre l’agression russe » de l’Ukraine et contre la criminalité aux États-Unis.