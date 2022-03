Le vaccin contre la COVID-19 de l’entreprise Medicago, établie à Québec, a été officiellement refusé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le vaccin COVIFENZ, produit en partenariat avec la multinationale pharmaceutique GSK, a été autorisé par Santé Canada le 24 février dernier pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. Voici ce qu’il faut comprendre.

Isabelle Dubé La Presse

Pourquoi l’OMS a-t-elle rejeté le vaccin ?

À cause de son actionnaire minoritaire, le cigarettier Philip Morris. Depuis 2005, l’OMS a des règles strictes interdisant les liens avec des fabricants de tabac et d’armes. Philip Morris est actionnaire de Medicago à 21 % et le géant pharmaceutique Mitsubishi Tanabe, à 79 %.

Le fait que le vaccin soit développé à base d’une plante apparentée au tabac pose-t-il un problème ?

« Je ne crois pas. La plante est seulement utilisée comme réacteur qui fait la production du vaccin, mais n’est pas dans le vaccin comme tel », explique Alain Lamarre, virologue et immunologue à l’Institut national de recherche scientifique (INRS).

Le gouvernement canadien connaissait bien les règles de l’OMS. Qu’est-ce qui l’a poussé à investir dans ce vaccin sachant qu’il risquait d’être rejeté par l’OMS ?

« À l’époque, il y avait l’urgence du moment et le gouvernement a voulu couvrir ses arrières avec le plus grand nombre de fournisseurs possible, parce qu’on ne savait pas qui allait être le premier à découvrir le vaccin. Il s’agit d’une gestion de risque qui est correcte de la part d’un gouvernement. Même si la condition actionnariale était déjà connue en 2020, la possibilité de l’utiliser au niveau local en première dose demeurait », explique François Dauphin, PDG de l’Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP).

« Après une diligence raisonnable significative, il a été déterminé que l’actionnariat de la compagnie n’empêchait pas l’investissement dans le projet. La présence de Medicago au Canada contribue à l’amélioration de notre sécurité sanitaire nationale et de nos capacités d’intervention en cas de pandémie, et renforce notre écosystème de biofabrication et de sciences de la vie », soutient Laurie Bouchard, porte-parole du ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne.

Le gouvernement fédéral a accordé un financement de 173 millions en 2020 à Medicago avec des clauses de retrait. Est-ce qu’elles seront utilisées ?

« Tous les contrats que le gouvernement du Canada signe avec les fabricants de vaccins prévoient des clauses de retrait au cas où elles s’avéreraient nécessaires », indique le communiqué du gouvernement du Canada en date du 23 octobre 2020. La porte-parole Laurie Bouchard soutient que « les modalités relatives aux clauses de retrait sont de nature délicate sur le plan commercial et ne peuvent être divulguées ».

La porte-parole rappelle que Medicago a été la première et la seule entreprise établie au Canada à avoir reçu l’autorisation de Santé Canada pour son vaccin contre la COVID-19, le premier au monde à base de plantes. De son côté, François Dauphin, de l’IGOPP, affirme qu’il « est trop tôt pour [jeter l’éponge] avec Medicago et qu’il y a des actions à prendre à l’interne pour régler la situation. « On a réalisé au début de la crise à quel point on avait un enjeu au niveau de l’approvisionnement, donc il y a un intérêt au niveau local de pouvoir développer et de maintenir cette capacité d’approvisionnement. Il y a certainement une logique nationale pour le gouvernement à maintenir son engagement. »

Qu’est-ce que ça change pour le vaccin qui est déjà autorisé au Canada ?

Le gouvernement a signé un accord avec Medicago pour obtenir jusqu’à 76 millions de doses. Pour l’instant, le COVIFENZ n’est autorisé par Santé Canada que comme première dose. Il ne peut pas être utilisé en dose de rappel et combiné avec les vaccins à ARNm de Pfizer et de Moderna. « Comme on sait, près de 90 % des Canadiens ont eu leur dose primaire. Medicago fait actuellement des études pour vérifier l’innocuité et l’efficacité en dose de rappel combinée avec les autres vaccins ARNm, explique Alain Lamarre, de l’INRS. Le vaccin de Medicago devait être distribué à l’international par le programme COVAX. Or, puisque l’OMS l’a refusé, ce ne sera pas possible pour l’instant. »

Est-ce que Medicago et le gouvernement peuvent casser la décision de l’OMS ?

« Notre gouvernement est en contact avec l’entreprise et travaille avec elle pour trouver une solution », affirme Laurie Bouchard. « Il faut mettre de la pression sur Medicago pour régler le problème actionnarial et le gouvernement peut faire des pressions auprès de l’OMS et auprès de l’entreprise », indique François Dauphin.

Est-ce que cette décision va empêcher le vaccin d’être acheté en Europe ou aux États-Unis ?

« Chaque agence réglementaire est indépendante dans son évaluation et ne se fie pas à l’OMS, affirme Alain Lamarre, de l’INRS. On le voit d’ailleurs, ici, avec Santé Canada, qui n’a pas attendu la réponse de l’OMS pour approuver le vaccin. C’est la même chose pour les autres agences réglementaires qui vont prendre leur décision selon leurs propres critères d’évaluation basée surtout sur l’efficacité et l’innocuité. »