Une nouvelle étude de l’Institut Fraser révèle que le Québec est la province qui taxe le plus les familles dont les membres ont des salaires de 100 000 $ et plus.

Isabelle Dubé La Presse

Au moment où certains contestent la pertinence de donner 500 $ aux Québécois qui gagnent 100 000 $ et moins, l’Institut Fraser observe que ceux qui dépassent ce seuil sont moins nombreux qu’ailleurs au pays.

« On est pauvre en riches et riche en pauvres au Québec, résumait l’économiste Claude Montmarquette. C’est un peu ça le constat de notre étude lorsqu’on compare les données à travers les provinces », soutient au téléphone Yannick Labrie, chercheur associé à l’Institut Fraser, groupe de réflexion indépendant sur les politiques publiques canadiennes.

Des dix provinces canadiennes, en proportion de leur population, l’Alberta a le nombre le plus élevé de contribuables qui déclarent des revenus de 100 000 $ et plus, suivie de la Saskatchewan et, en troisième position, de la Colombie-Britannique.

Le Québec arrive au septième rang, tandis que l’Île-du-Prince-Édouard se classe en bas de la liste.

Taux d'imposition plus élevés

L’étude révèle aussi que les couples sans enfants, les couples avec un enfant ainsi que ceux ayant deux enfants ont des taux d’imposition plus élevés au Québec que partout ailleurs au Canada.

Les Québécois ont un pouvoir d’achat qui est réduit une fois qu’on tient compte des impôts à payer. Il leur en reste moins en vertu des taux d’imposition moyens qui sont plus élevés. Yannick Labrie

L’étude ne tient pas compte des droits de scolarité universitaire moins chers, des frais de garderie moins élevés et des tarifs d’électricité aussi plus faibles que dans plusieurs provinces. Des services financés par les impôts des Québécois.

Les personnes célibataires au Québec qui gagnent plus de 100 000 $ ont le deuxième taux d’imposition à l’échelle nationale après l’Île-du-Prince-Édouard. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a seulement trois paliers d’imposition. À partir d’un revenu de 64 000 $, tout le monde est imposé à 16,7 %.

Les Québécois ont une facture fiscale qui pourrait angoisser les Albertains. Si le gouvernement du Québec a fixé son plus haut taux d’imposition à 25,75 % à partir d’un revenu de 109 000 $, le plus haut taux du gouvernement de l’Alberta est à 15 % et il faut gagner 315 000 $ pour l’atteindre.

L’effet négatif de ces écarts est le risque de migration vers les provinces où les taux semblent plus avantageux affirme le chercheur. « Une des façons de retenir ou d’attirer des candidats, c’est d’avoir une compétitivité fiscale entre les provinces. Je pense que c’est un message fort de l’étude », conclut Yannick Labrie.

Les 3 provinces au plus haut taux d’imposition Québec : 25,75 % (à partir de 109 000 $) Nouvelle-Écosse : 21 % (à partir de 150 000 $) Nouveau-Brunswick : 20,30 % (à partir de 162 000 $)

Quelle province a le nombre le plus élevé de contribuables qui déclarent 250 000 $ et plus ? * 1. Alberta

2. Colombie-Britannique

3. Ontario

4. Terre-Neuve-et-Labrador

5. Saskatchewan

6. Manitoba

7. Québec

8. Île-du-Prince-Édouard

9. Nouvelle-Écosse

10. Nouveau-Brunswick * En proportion de leur population