Kirby and the Forgotten Land

L’imagination au pouvoir ★★★★

Gober ses ennemis pour s’armer, se transformer en machine distributrice ou en cône, affronter de petits renards ou des taureaux furieux dans des décors déjantés en 3D : on sent rapidement quand les concepteurs se sont fait plaisir dans un jeu vidéo, et Kirby and the Forgotten Land en est un exemple éclatant.