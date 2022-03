(Québec) La Vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, affirme que l’encadrement pour détecter les risques quant à la réputation de la Caisse de dépôt et placement du Québec, notamment pour prévenir les conflits d’intérêts, la fraude et la corruption dans ses investissements, « nécessitent d’être améliorés ». Elle souhaite que le gouvernement Legault lui donne le mandat de réaliser un audit de performance sur le bas de laine des Québécois.

Hugo Pilon-Larose La Presse

Dans le plus récent tome de son rapport pour l’année 2021-2022, déposé mercredi au Salon, Mme Leclerc note qu’au « 31 décembre 2020, la Caisse de dépôt et placement du Québec gérait 365,5 milliards de dollars d’actif net » et qu’en matière d’investissement, « ses orientations stratégiques mettent l’accent sur des marchés privés et des marchés internationaux, [ce qui] génère plus de risques en matière de conflits d’intérêts, de fraude et de corruption. »

« L’encadrement relatif à la prévention et à la détection de certains risques pouvant affecter la réputation de la Caisse nécessite d’être renforcée. […] Il manque des balises structurées permettant notamment d’appuyer le jugement des professionnels chargés d’évaluer et de communiquer le risque de réputation aux comités approbateurs », indique Mme Leclerc.

La Vérificatrice générale rappelle aussi les déboires survenus en 2019 dans l’une des filiales de la Caisse, Otéra Capital, alors que « des évènements rendus publics [avaient] mis en lumière le fait que des améliorations devaient être apportées aux pratiques […] d’Otéra Capital en matière d’éthique et de gouvernance ».

« La Caisse et ses filiales Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital ont adopté des politiques et des directives traitant de divers aspects de la prévention et de la détection des conflits d’intérêts, de la fraude et de la corruption. Certains éléments restent cependant à améliorer : bien que la Caisse, Ivanhoé Cambridge et Otéra Capital prévoient certains éléments en lien avec le blanchiment d’argent dans l’encadrement déjà en place, elles n’ont pas de politiques ni de directives consacrées à ce risque », écrit Mme Leclerc dans son rapport.

Mme Leclerc affirme également qu’elle souhaite obtenir le mandat du gouvernement de réaliser un audit de performance avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, plutôt que l’audit de conformité qui lui est permis de faire.

« On peut faire un audit de performance dans toutes les entités du gouvernement, au choix du Vérificateur général. La seule entité où on ne peut pas le faire, c’est la Caisse de dépôt, sans l’approbation du conseil d’administration. […] On aimerait avoir la possibilité [de le faire], comme on l’a dans toutes les entités », dit-elle.

Audit des états financiers

Dans le chapitre portant sur l’audit des états financiers consolidés du gouvernement 2020-2021, la Vérificatrice générale note que « certaines sommes ont été versées en trop » dans les mesures d’aide prises par Québec en lien avec la pandémie de COVID-19. « Cependant, cela n’a pas eu d’impact significatif sur les états financiers du gouvernement », nuance Mme Leclerc.

« Certains éléments d’intérêt sont ressortis de nos travaux d’audit financier liés à la pandémie. Par exemple : 9 millions de dollars d’honoraires ont été facturés en double par des médecins. Ces sommes ont été récupérées à même leur rémunération. […] Jusqu’à 57 millions de dollars sont à récupérer en lien avec les primes offertes dans le cadre du Programme incitatif pour la rétention des travailleurs essentiels », écrit-elle.

Ce programme, rappelle-t-on, visait à bonifier le salaire des travailleurs essentiels pour que leur revenu soit supérieur à ce qu’ils auraient eu grâce à la Prestation canadienne d’urgence (PCU) du gouvernement fédéral. Le gouvernement Legault estimait le coût de son programme à 890 millions, mais seulement 200 millions ont finalement été versés.

« En octobre 2021, cette analyse des déclarations de revenus pour l’année 2020 a permis à Revenu Québec de déterminer que près de 46 000 bénéficiaires qui avaient prévu gagner un revenu inférieur à 28 600 $ avaient reçu des prestations en trop, étant donné que leurs revenus de travail pour l’année avaient excédé le maximum admissible. Revenu Québec a transmis des avis aux particuliers concernés afin de récupérer le montant versé en trop », précise le rapport de la Vérificatrice générale.