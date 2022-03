(Washington) La Réserve fédérale des États-Unis a entamé mercredi sa lutte contre la pire inflation depuis les années 1970 en augmentant son taux d’intérêt à court terme de référence et en signalant potentiellement jusqu’à sept hausses de taux cette année.

Christopher Rugaber Associated Press

La hausse d’un quart de point de son taux directeur, qu’elle avait épinglé près de zéro depuis le début de la récession pandémique il y a deux ans, marque le début de ses efforts pour juguler la forte inflation qui a suivi la sortie de récession. Les hausses de taux se traduiront éventuellement par une augmentation du coût de l’emprunt pour de nombreux consommateurs et entreprises.

Les décideurs de la banque centrale s’attendent à ce que l’inflation reste élevée et termine l’année 2022 à 4,3 %, selon les projections trimestrielles mises à jour dévoilées mercredi. C’est bien au-dessus de l’objectif annuel de 2,0 % de la Fed. Les responsables prévoient également désormais une croissance économique beaucoup plus lente cette année, de 2,8 %, une estimation en baisse par rapport à celle de 4,0 % faite en décembre.

Le président de la banque centrale, Jerome Powell, oriente la Fed vers un virage serré. Les responsables avaient maintenu des taux extrêmement bas pour soutenir la croissance et l’embauche pendant la récession et ses conséquences. Pas plus tard qu’en décembre, les responsables de la Fed s’attendaient à ne relever les taux que trois fois cette année. Désormais, ses sept hausses prévues porteraient son taux à court terme à 1,875 % à la fin de 2022. Elle pourrait augmenter ses taux d’un demi-point lors de ses prochaines décisions.

Les responsables de la Fed tablent également sur quatre hausses supplémentaires en 2023, ce qui porterait son taux de référence à 2,8 %. Ce serait le niveau le plus élevé depuis mars 2008. Les coûts d’emprunt pour les prêts hypothécaires, les cartes de crédit et les prêts automobiles augmenteront probablement en conséquence.

M. Powell espère que les hausses de taux atteindront un objectif difficile et étroit : augmenter suffisamment les coûts d’emprunt pour ralentir la croissance et maîtriser l’inflation élevée, mais pas au point de faire basculer l’économie dans une récession.

Pourtant, de nombreux économistes craignent qu’avec une inflation déjà si élevée –, elle a atteint 7,9 % en février, son plus haut niveau en quatre décennies – et avec l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui fait grimper les prix de l’essence, la Fed puisse devoir augmenter ses taux encore plus qu’elle ne le prévoit maintenant et potentiellement faire basculer l’économie dans une récession.

De son propre aveu, la banque centrale a sous-estimé l’ampleur et la persistance de la forte inflation après le déclenchement de la pandémie. De nombreux économistes jugent que la Fed a rendu sa tâche plus risquée en attendant trop longtemps pour commencer à relever les taux.