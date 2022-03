Grande entrevue François Malenfant, PDG Station 22

La Maison des Futailles fait peau neuve

La Maison des Futailles, qui a jadis été la première usine d’embouteillage de la Société des alcools du Québec (SAQ), célèbre cette année son 100e anniversaire et profite de l’occasion pour se donner une nouvelle identité, Station 22, qui regroupe l’usine d’embouteillage, la division Kruger Vins et Spiritueux et enfin l’unité de commercialisation Mondia Alliance. « On veut maintenant doubler nos ventes de vins, de spiritueux et de prêts-à-boire à l’extérieur du Québec d’ici trois ans », annonce son PDG, François Malenfant.