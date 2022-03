Des travaux de maintenance du système électrique du bâtiment hébergeant le registre foncier en ligne ont provoqué une panne de ce service essentiel à l’industrie immobilière. Au cabinet du ministre responsable Jonatan Julien, on assure que les équipes sont à pied d’œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

André Dubuc La Presse

« La panne n’a pas été causée par une intrusion malveillante quelconque, assure Geneviève Tremblay, attachée de presse du ministre. Il y a eu un bris d’équipement dans le système électrique à la suite d’une maintenance du bâtiment ce week-end. Le système est hors service le temps que les pièces de rechange arrivent et que le système soit ensuite remis en service. Les pièces sont arrivées. »

Il était prévu que le registre foncier était inaccessible du vendredi 4 mars 19 h au dimanche 6 mars à midi. Or, il n’a jamais pu être remis en fonction depuis.

« C’est une priorité du ministère de le relancer dans les meilleurs délais, car c’est un système qui est utilisé à haut volume », ajoute Mme Tremblay.

Le registre foncier sert notamment aux notaires pour publier les actes de vente et actes hypothécaires touchant tous les immeubles au Québec.

« La panne cause du souci aux notaires et au public », a indiqué dans un message vocal Johanne Dufour, Directrice, clientèles et communications, à la Chambre des notaires.

« Depuis la panne, aucune transaction immobilière ne peut être publiée, ni aucun prêt », précise Marc Charbonneau, courtier immobilier Re/Max, à Brossard. Les courtiers se servent du registre notamment lors de l’obtention d’un nouveau mandat pour s’assurer que le client est bien le propriétaire de l’immeuble qu’il souhaite vendre.

« De notre côté, nous devons gérer les attentes des clients qui voient leur transaction immobilière retardée, explique John Fucale, VP principal des relations courtiers chez Multi-Prêts, leader du courtage hypothécaire au Québec. Aucun notaire ne peut faire de débourser avant de pouvoir publier la transaction au registre. »