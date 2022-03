Des travaux de maintenance du système électrique du bâtiment hébergeant le registre foncier en ligne ont provoqué une panne de ce service essentiel à l’industrie immobilière. Au cabinet du ministre responsable Jonatan Julien, on assure que les équipes sont à l’œuvre pour rétablir le service dans les meilleurs délais.

André Dubuc La Presse

« La panne n’a pas été causée par une intrusion malveillante quelconque, assure Geneviève Tremblay, attachée de presse du ministre. Il y a eu un bris d’équipement dans le système électrique à la suite d’une maintenance du bâtiment ce week-end. Le système est hors service le temps que les pièces de rechange arrivent et que le système soit ensuite remis en service. Les pièces sont arrivées. »

Il était prévu que le registre foncier serait inaccessible du vendredi 4 mars 19 h au dimanche 6 mars à midi. Or, il n’a pu être remis en fonction depuis.

C’est une priorité du ministère de le relancer dans les meilleurs délais, car c’est un système qui est utilisé à haut volume. Geneviève Tremblay, attachée de presse du ministre Jonatan Julien

Le registre foncier sert notamment aux notaires pour publier les actes de vente et les actes hypothécaires touchant tous les immeubles au Québec. Ces documents sont consultés quotidiennement par les prêteurs financiers, les courtiers immobiliers et hypothécaires, les entreprises de données immobilières et le public.

« La panne cause du souci aux notaires, mais aussi pour le public qui verra, entre autres, des délais survenir dans leur processus de transaction immobilière », a indiqué dans un courriel Johanne Dufour, directrice, clientèles et communications, à la Chambre des notaires du Québec.

« Comme pour tout problème informatique, nous espérions un retour à la normale rapide, mais devant la situation qui perdure mardi, nous avons également communiqué sur notre site web afin d’expliquer les conséquences possibles aux personnes touchées. »

La panne pourrait aussi entraîner des frais additionnels aux clients des notaires.

« Quant aux notaires, poursuit Mme Dufour, ils doivent effectivement expliquer ces faits à leurs clients en plus d’avertir de possibles retards ou frais à entrevoir lors du retour en service du registre, car dans certains cas, il faudra reprendre le travail et les vérifications des derniers jours. »

L’équipe du registre foncier communique quotidiennement avec la Chambre des notaires, qui relaie ensuite l’information à ses membres.

La panne occasionne aussi des maux de tête aux courtiers immobiliers et hypothécaires.

Depuis la panne, aucune transaction immobilière ne peut être publiée, ni aucun prêt. Marc Charbonneau, courtier immobilier chez Re/Max, à Brossard

Les courtiers se servent du registre notamment lors de l’obtention d’un nouveau mandat pour s’assurer que le client est bien le propriétaire de l’immeuble dont il souhaite disposer.

« De notre côté, nous devons gérer les attentes des clients qui voient leur transaction immobilière retardée », explique John Fucale, vice-président principal des relations courtiers chez Multi-Prêts, leader du courtage hypothécaire au Québec. « Aucun notaire ne peut faire de déboursé avant de pouvoir publier la transaction au registre. »