La filière batterie québécoise continue à prendre forme avec l’arrivée de General Motors (GM) et Posco Chemicals à Bécancour afin d’y construire une usine de matériaux pour cathode – une partie essentielle de la batterie au lithium-ion – évaluée à un demi-milliard de dollars et qui créera 200 emplois.

Julien Arsenault La Presse

Ce projet, présenté lundi, survient dans la foulée de l’arrivée du géant chimique allemand BASF, confirmée vendredi dernier, dans le parc industriel et portuaire de Bécancour, l’endroit privilégié par le gouvernement Legault pour développer le pôle de l’électrification. C’est également un retour pour le constructeur automobile au Québec, qui avait mis la clé sous la porte de son usine d’assemblage de Boisbriand à l’été 2002.

« Avec cette nouvelle installation de traitement, GM continuera de diriger la chaîne d’approvisionnement des batteries tout en lançant la première usine de fabrication de véhicules électriques au Canada à Ingersoll, en Ontario », a souligné le président et directeur général de GM Canada, Scott Bell.

La stratégie de Québec ambitionne d’attirer des acteurs de toutes les étapes, de la mine au module de batteries.

Les projets de BASF et de la coentreprise formée par GM et Posco permettent ainsi à la province d’accueillir des fabricants de cathodes. L’hydroxyde de lithium entre dans la fabrication de cathodes, pôle positif de la batterie au lithium-ion. Nemaska Lithium souhaite en produire à Bécancour.

Dans le Centre-du-Québec, Nouveau Monde Graphite table sur une usine de production de graphite enrobé, qui entre dans la fabrication d’anodes, le pôle négatif de la batterie.

« Le choix de GM et Posco envoie un signal clair : les plus grands acteurs du secteur automobile font confiance au Québec pour développer une industrie des transports électrique et durable », a souligné le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon.

La construction de l’usine de la coentreprise pourrait s’amorcer dès cette année afin d’amorcer sa production en 2025. Les matériaux seront destinés à électrifier trois modèles en particulier : le camion Chevrolet Silverado, le GMC Hummer et le VUS Cadillac Lyriq. GM et Posco avaient annoncé leur partenariat en décembre dernier sans toutefois indiquer où serait implantée leur usine nord-américaine.

Un peu plus loin dans la chaîne, deux entreprises tablent sur des complexes afin d’assembler des cellules de batteries. Britishvolt, dont l’antenne canadienne est dirigée par l’ex-premier ministre québécois Philippe Couillard, privilégie déjà Bécancour pour son projet.

Stromvolt, établie en Ontario, mais dirigée par le Québécois Maxime Vdricaire, considère aussi le Centre-du-Québec pour son projet d’usine.