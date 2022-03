Selon BASF, le site retenu à Bécancour pourrait accueillir une usine d’une capacité pouvant atteindre les 100 000 tonnes par an de matériaux de cathodes de batteries. Encore en planification technique et financière, l’usine est prévue pour une mise en production dans trois ans, en 2025.

Le géant industriel allemand BASF confirme le choix de Bécancour, au Québec, comme site d’implantation de sa prochaine usine de fabrication et de recyclage de composantes de batteries pour l’industrie des transports électrifiés.

Martin Vallières La Presse

Dans une communication financière émise vendredi, la direction de BASF indique avoir signé « une entente pour sécuriser un terrain à Bécancour (…) pour son futur site de fabrication et de recyclage de matériaux d’usage cathodique (NDLR : pièces de batteries) dans le cadre de son engagement à soutenir les producteurs nord-américains dans leur transition vers la mobilité électrique. »

Selon BASF, le site retenu à Bécancour pourrait accueillir une usine d’une capacité pouvant atteindre les 100 000 tonnes par an de matériaux de cathodes de batteries. Encore en planification technique et financière, l’usine est prévue pour une mise en production dans trois ans, en 2025.

« Avec les nouveaux investissements dans les véhicules électriques et les infrastructures de soutien qui sont fréquemment annoncés en Amérique du Nord, nous sommes ravis de poursuivre notre propre investissement dans la région », indique Peter Schuhmacher, président de la division Catalysts chez BASF, par voie de communiqué.

« Cette acquisition de terrain (à Bécancour) est une condition préalable et nécessaire pour faire progresser notre stratégie visant à accroître notre présence dans des régions clés afin de mieux servir les opérations de nos clients avec un approvisionnement local durable et fiable. Nous sommes impatients de soutenir la transition vers l’e-mobilité aux États-Unis, au Canada, au Mexique et au-delà. »

Filière batteries au Québec

Pressenti depuis un certain temps dans la région de Bécancour, ce projet d’usine de composantes de batteries est aussi considéré comme l’un des éléments clés du développement d’une filière batteries au Québec dans le marché effervescent de l’électrification des transports.

D’ailleurs, comme le révélait La Presse le 10 février dernier (lien ci-dessous), le gouvernement du Québec a récemment avancé pour 38 millions de dollars à la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour (SPIPB) afin d’accélérer la préparation et le développement de terrains additionnels pour l’accueil de nouveaux investissements industriels.

Dans son communiqué, la direction de BASF indique que son futur site industriel à Bécancour au Québec est « idéalement situé le long du fleuve Saint-Laurent entre Montréal et Québec » et qu’il « offre des conditions favorables à une logistique hautement efficace ».

BASF souligne aussi que sa future usine à Bécancour pourra « miser sur une hydroélectricité compétitive pour réduire davantage l’empreinte carbone de nos produits par rapport à la moyenne de l’industrie. »