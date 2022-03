La pandémie a profondément changé le Cirque du Soleil.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Louis-Samuel Perron La Presse

Au début de la pandémie de COVID-19, les spectacles ont tous été arrêtés d’un seul coup. Des centaines de millions de dollars en revenus potentiels se sont évaporés. La quasi-totalité des employés ont été mis à pied. Le Cirque du Soleil a dû se protéger de ses créanciers – qui sont devenus quelques mois plus tard les nouveaux propriétaires de l’entreprise.

Dernier chapitre de ce feuilleton qu’a été la COVID-19 pour le Cirque du Soleil : l’entreprise réclame 10 millions US (12,7 millions CAN) à son assureur Westport pour compenser une partie de ses revenus perdus durant la pandémie.

Le Cirque fait valoir qu’il était assuré pour 30 millions US en cas de pandémie, alors que Westport soutient que la couverture dans les contrats d’assurance était de 20 millions US. Les allégations du Cirque dans ce litige civil déposé mardi à la Cour supérieure à Montréal n’ont pas été prouvées devant un tribunal.

Des pertes de 127 millions entre mars et août 2020

Dans cette poursuite, le Cirque allègue avoir perdu 127 millions US durant les premiers mois de la pandémie, entre mars et août 2020. Il s’agit plus précisément des pertes attribuables à l’annulation des spectacles de tournée, selon l’estimation du Cirque lors de sa réclamation à son assureur.

Au début de la pandémie, le Cirque avait deux polices d’assurance contre les annulations de spectacles en raison d’évènements extraordinaires comme une pandémie (l’exemple d’une pandémie est mentionné dans le contrat).

La première police d’assurance prévoyait un paiement maximal de 20 millions US pour compenser des pertes de revenus. Westport, qui fait partie du conglomérat d’assurances Swiss Re, a donc payé 20 millions US au Cirque.

Les deux parties ne s’entendent pas sur la police d’assurance secondaire. Le Cirque fait valoir que cette police secondaire ajoute une couverture de 10 millions US, pour un total de 30 millions US. Westport estime que la couverture totale reste à 20 millions US pour les deux polices combinées.

Selon la poursuite déposée par le Cirque, Westport a refusé la demande de paiement supplémentaire de 10 millions US du Cirque. L’assureur interpréterait le contrat différemment : la limite de 30 millions US (20 millions + 10 millions) serait une franchise d’assurance et le paiement maximal ne pourrait jamais excéder 20 millions US au total.

Le Cirque conteste la décision de Westport, estimant que son interprétation du contrat « n’est pas cohérente avec les expectatives raisonnables des parties ni appuyée par le libellé de la police [d’assurance], et qu’elle mène à des résultats irréalistes », selon la poursuite déposée par le Cirque. Pour l’instant, Westport Insurance n’a pas déposé sa version des faits à la Cour supérieure. Les deux parties n’ont pas souhaité commenter le dossier puisqu’il est devant les tribunaux.