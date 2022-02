« En 2021, tous nos portefeuilles ont livré la marchandise », a noté Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a obtenu un rendement moyen pondéré de 13,5 % en 2021, son meilleur depuis 2010 et mieux que son indice de référence à 10,7 %.

À titre comparatif, le rendement moyen des caisses de retraite canadiennes a atteint 8,9 % l’an dernier, selon l’univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie.

L’institution dévoilait ses résultats jeudi matin.

La bonne performance vient notamment des placements privés qui ont réalisé un rendement de 39,2 %, plus de 7 points de performance au-dessus de leur indice de référence. Les infrastructures ont aussi bien fait avec un rendement de 14,5 %, soit 3,1 points de pourcentage de mieux que l’indice de référence.

Au 31 décembre, l’actif net du gestionnaire d’actif totalise de 419,8 milliards, en hausse de 149,1 milliards en un an.

En 2021, tous nos portefeuilles ont livré la marchandise […] Ce qui s’en dégage, c’est que nos stratégies fonctionnent et prennent bien en compte les grands défis d’aujourd’hui : la transition climatique, la numérisation de l’économie et les changements en continu à l’échelle internationale. Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse, dans un communiqué.

Les rendements des huit déposants principaux, comme le Régime des rentes du Québec, se situent entre 9,3 % et 15,9 % sur un an. Sur dix ans, leurs rendements annualisés varient entre 8,2 % et 10,6 %. Les besoins de rendement des déposants sont en moyenne de 6 % à long terme.

L’actif de la Caisse investi au Québec atteint 78 milliards, en hausse de 10 milliards.