Widescape

À la jonction de la motoneige et du vélo de montagne

C’est une motoneige sur laquelle on reste debout et sa conduite a peu de similitudes avec l’invention de Joseph-Armand Bombardier. Après deux décennies à travailler en catimini et près de 12 millions en coût de développement, Widescape commercialise finalement son véhicule récréatif.