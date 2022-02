Trois des cinq turbines de Deepwater Wind, premier parc d’éoliennes en mer construit aux États-Unis, au large de l’État du Rhode Island. Les six nouvelles zones offertes aux enchères représentent près de 2000 km 2 au large de New York et du New Jersey.

(New York) Les États-Unis ont lancé mercredi les enchères pour l’exploitation d’éoliennes en mer dans six zones situées au large des côtes des États de New York et du New Jersey, la plus grosse opération de ce genre jamais menée dans le pays.

Agence France-Presse

Lancées à 48,8 millions de dollars, les enchères avaient atteint 617 millions de dollars après onze tours de table dans l’après-midi.

Elles peuvent potentiellement se prolonger jusque vendredi selon l’agence supervisant le processus, le Bureau de gestion de l’énergie des océans (BOEM).

Jusqu'à 7 gigawatts

Les six zones proposées représentent près de 2000 kilomètres carrés dans une zone triangulaire appelée New York Bight. Si elles sont toutes exploitées, elles devraient pouvoir générer 7 gigawatts, soit de quoi alimenter près de 2 millions de foyers.

Près de 25 entreprises ont été autorisées à participer à l’opération, avec des spécialistes européens comme Avangrid Renewables, Equinor ASA ou EDF Renewables Development, ainsi que des groupes américains comme Invenergy et Arevia Power.

L’opération représente une étape symbolique, « car il s’agit de la première mise aux enchères organisée par le gouvernement fédéral depuis 2018 », remarque Lesley Jantarasami, spécialiste du secteur énergétique au think tank Bipartisan policy center.

Le gouvernement Biden s’est engagé peu après son investiture à créer les conditions pour produire 30 gigawatts d’énergie éolienne en mer d’ici 2030, rappelle-t-elle.

« Depuis longtemps, tout le monde dit que cette forme d’énergie est sur le point de décoller, qu’il y a beaucoup d’investisseurs, que les entreprises européennes (plus expérimentées que les entreprises américaines sur ces projets, NDLR) sont prêtes à participer », explique la spécialiste. « Mais nous n’avions pas vu le gouvernement fédéral prendre des mesures concrètes pour en faire une réalité. Les gens veulent voir les projets avancer. »

Onze entreprises avaient participé en 2018 aux enchères pour l’exploitation de trois lots représentant 390 000 acres au large du Massachusetts. Trois d’entre elles l’avaient emporté pour un total de 405 millions de dollars après 32 tours de table.