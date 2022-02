Tout un centre commercial en quatre paiements faciles

Comptant, débit, crédit, PayPal, et maintenant les versements égaux. Depuis un an, la popularité de ce mode de paiement a explosé auprès des détaillants de vêtements. Et la tendance pourrait bien s’accélérer avec l’arrivée officielle au Canada ces jours-ci de la plateforme suédoise Klarna.