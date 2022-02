Quand l’inflation fait disparaître le Nutella et les Lay’s

Quand on remplit son panier d’épicerie, on se moque du niveau de cordialité entre les fournisseurs qui remplissent les tablettes et le propriétaire des lieux. Jusqu’au jour, peut-être, où les relations acrimonieuses provoquent la disparition des croustilles Lay’s, du dentifrice Colgate et du Nutella des tablettes.