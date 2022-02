Les revenus de Shopify ont grimpé de plus de 40 %

(Ottawa) Shopify a affiché mercredi une perte pour son quatrième trimestre, après avoir enregistré une perte latente sur divers investissements, mais ses revenus ont grimpé de plus de 40 % par rapport à la même période un an plus tôt et ses résultats ont surpassé les attentes.