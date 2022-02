Financement d’entreprise

Lumière sur le love money

Depuis toujours, les entrepreneurs sollicitent famille et amis pour financer leur projet de PME. C’est ce qu’on appelle du love money ou « capital patient ». Quelles sont les règles à suivre et quels pièges faut-il éviter avec ce type de financement ? Une spécialiste et un entrepreneur nous aident à y voir plus clair.