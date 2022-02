Contre le New York Times

Un juge américain va rejeter une procédure en diffamation de Sarah Palin

(New York) Un juge de New York a annoncé lundi qu’il allait rejeter la procédure en diffamation intentée au New York Times (NYT) par l’ex-candidate républicaine à la vice-présidence américaine Sarah Palin, une affaire scrutée par les défenseurs de la liberté d’expression et de la presse.