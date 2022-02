Peloton change de patron et va supprimer 2800 postes

(New York) Le spécialiste des vélos d’appartement et des tapis de course Peloton, dont la valeur boursière s’est effondrée ces derniers mois, a annoncé mardi le remplacement de son directeur général, John Foley, la suppression de 2800 postes et des réductions de coûts.