Québec débloque 95 millions de plus pour l’aérospatiale

L’industrie aérospatiale a repris du poil de la bête après avoir été sévèrement secouée par la pandémie de COVID-19 en 2020. C’est environ 2 milliards de ventes qui se sont envolés et 7300 postes qui ont été perdus au plus fort de la crise selon les plus récentes données de Québec. Le gouvernement Legault débloque 95 millions pour le secteur.

Julien Arsenault La Presse

La Stratégie québécoise de l’aérospatiale (SQA) Horizon 2026, présentée lundi, se décline autour de trois axes d’intervention : l’innovation, la diversification ainsi que les chaînes de valeurs.

En tenant compte des sommes déjà allouées à l’industrie au cours des dernières années, c’est jusqu’à 334 millions qui pourraient être investis, ce qui devrait soutenir des investissements totalisant environ 2,8 milliards, selon le gouvernement Legault.

« Avec la nouvelle Stratégie québécoise de l’aérospatiale, on fournit les outils nécessaires pour assurer sa progression et pour solidifier son positionnement sur la scène internationale », a souligné le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, au cours d’un point de presse virtuel.

La SQA vise notamment à soutenir des projets pour développer un « plus grand nombre de segments d’affaires porteurs », comme les aéronefs télépilotés (les drones) ainsi que les technologies spatiales comme les satellites de télécommunication.

D’après les données gouvernementales, l’industrie aérospatiale québécoise représente 36 000 emplois directs et génère près de 16 milliards en ventes annuelles par l’entremise de grands acteurs comme Bombardier, CAE, Pratt & Whitney et Bell Textron Canada.