L’assaut d’Omicron a fait reculer l’emploi en décembre, une première rechute en neuf mois au Canada, où le taux de chômage a grimpé à 6,5 %. Au Québec, le taux a augmenté de 0,7 %, à 5,4 %.

Hélène Baril La Presse

Les nouvelles mesures sanitaires pour lutter contre la 5e vague de la pandémie a fait reculer l’emploi de 200 000 au Canada, surtout au Québec et en Ontario, a fait savoir vendredi Statistique Canada.

Au Québec, où un couvre-feu a été imposé à la veille du jour de l’An, l’emploi au Québec a reculé de 63 000 en janvier. Il s’agit de la première baisse notable depuis 12 mois, lorsque la province avait également instauré de strictes mesures de santé publique.

Encore une fois, ce sont les jeunes et les femmes qui ont perdu leur emploi. Les plus fortes baisses ont été enregistrées dans les services d’hébergement et de restauration, et des baisses moins prononcées ont été observées dans les services aux entreprises, les services relatifs aux bâtiments et les autres services de soutien ainsi que dans les services professionnels, scientifiques et techniques.

Parallèlement, un plus grand nombre de personnes travaillaient dans les soins de santé et l’assistance sociale. Le taux de chômage a augmenté de 0,7 point de pourcentage pour atteindre 5,4 %.

Toute la baisse de l’emploi de janvier a été observée dans le secteur privé.