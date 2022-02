Le géant américain du commerce de gros et de détail vient de se porter acquéreur du terrain voisin de son entrepôt de transbordement de Varennes, en Montérégie.

Le 19 janvier dernier, Costco a acquis un terrain de 181 000 mètres carrés (pratiquement 2 millions de pieds carrés) pour la somme de 11 100 000 $. Le vendeur est une entreprise appartenant au constructeur Divco.

Le lot récemment acquis est directement adossé au 3200, chemin de la Baronnie, l’adresse du dépôt de Costco. Dans un dépôt ou un entrepôt de transbordement, les marchandises ne font que transiter, y restant souvent moins de 24 heures. Environ 600 camions par jour desservent l’entrepôt de Costco.

Le porte-parole de Costco au Canada, Martin Groleau, n’a pas rappelé La Presse. Il a été impossible de joindre Adam Turner, président de Divco.

Quatre fois la taille du Centre Bell

C’est ce même Divco qui a construit l’entrepôt de Costco, lequel a ouvert ses portes en 2019. Au moment de sa construction, il était déjà question de son agrandissement en lien avec l’expansion du rayonnage consacré au commerce en ligne, qui a crû de façon spectaculaire pendant les premiers mois de la pandémie.

L’entrepôt actuel de 60 400 m⁠2 (650 000 pi⁠2) a été bâti sur un terrain de 343 900 m2 (3,7 millions de pieds carrés) au coût de 100 millions. Il comporte un espace d’entreposage à sec et un entrepôt frigorifique.

Le promoteur a acheté le terrain du 3200, chemin de la Baronnie directement de la Ville de Varennes pour près de 6 millions, selon les actes déposés au registre foncier.

Précédemment, la Ville et Divco s’étaient entendus en 2018 sur une promesse d’achat de 25,3 millions de dollars concernant des terrains d’une superficie totale de 586 000 m2 (6,3 millions de pieds carrés) qui avaient appartenu auparavant à la société pétrochimique Pétromont.

Marché industriel en folie

Cette transaction survient au moment où l’activité dans le secteur industriel est complètement folle.

Tout le monde cherche des locaux d’entreposage pour répondre à la demande du commerce en ligne notamment. Le taux de disponibilité des locaux est tombé au-dessous de 1 %, plus précisément à 0,9 %, un taux identique à ceux de Vancouver et de Toronto, selon la firme immobilière CBRE qui vient de rendre publique sa plus récente étude de marché. Conséquence de cette effervescence : les loyers ont grimpé de 32 % en un an. Le loyer net demandé s’établit maintenant à 10,23 $ le pied carré.

« Bien que Montréal était autrefois à la traîne derrière certaines villes canadiennes, elle est désormais pressentie pour être l’un des marchés les plus onéreux au pays, écrit CBRE. Montréal s’est hissée au quatrième rang des loyers nets demandés moyens les plus élevés, après Vancouver (16,33 $ le pied carré), Toronto (12,30 $ le pied carré) et Ottawa (12,15 $ le pied carré). Avec sa vitesse de croissance vertigineuse, le loyer net moyen du Grand Montréal les rattrapera bien vite. »

Investisseurs, promoteurs et utilisateurs courent après les trop rares terrains disponibles. « Tout comme les loyers, les prix de vente demandés ont continué de gonfler en pandémie, en effectuant un bond de 77,9 % depuis le [premier trimestre] 2020 pour s’établir à 206,22 $ le pied carré », ajoute l’agence dans son rapport.

À qui la chance ?

C’est dans ce marché survolté que des terrains industriels de près de 650 000 m2 (7 millions de pieds carrés) seront bientôt disponibles pour des constructions industrielles neuves, indique la Ville de Varennes.

« Les terrains de Pétromont [qui étaient contaminés] se rapprochent de leur réhabilitation, indique Sébastien Roy, directeur général de la Ville. Pétromont avait ajusté son plan de réhabilitation en fonction des besoins de Costco pour son dépôt. Maintenant, l’essentiel des terrains restants devrait être disponible d’ici la fin de 2023. »

La plupart de ces terrains ont été promis à Divco dans le cadre de la promesse d’achat de 2018. D’autres appartiennent toujours à la Ville de Varennes.