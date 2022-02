Palmarès des programmes universitaires

Ce que la cote R nous dévoile

Où trouve-t-on les étudiants les plus doués au Québec ? Oui, en médecine et à McGill, mais encore ? Et quelle cote R faut-il avoir pour être admis en informatique, en travail social ou en enseignement ? À un mois de la date limite des demandes d’admission, notre chroniqueur Francis Vailles fait le tour des cotes R exigées par les 7 plus grandes universités du Québec pour 16 programmes. Quelques surprises en vue…