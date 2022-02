Hydro-Québec achètera toute la production des centrales hydroélectriques de Brookfield Renewable en Outaouais pour les 40 prochaines années, afin de faire face à la demande croissante d’électricité.

Hélène Baril La Presse

Le prix de l’énergie n’a pas été rendu public. La transaction porte sur 263 mégawatts (MW) d’énergie, soit l’équivalent de la consommation de 90 000 résidences.

L’entente conclue avec Evolugen, filiale canadienne de Brookfield, aidera Hydro-Québec à satisfaire la demande de pointe en hiver, a fait savoir Pierre Despars, vice-président Stratégies d’entreprise et développement des affaires de la société d’État.

« Cette entente stratégique nous permet d’ajouter de la puissance et de l’énergie renouvelable à nos approvisionnements dans un contexte où la demande au Québec et dans les marchés voisins est en croissance », a-t-il indiqué dans un communiqué.

En fait, l’énergie des quatre centrales situées le long de la rivière du Lièvre, en Outaouais, est déjà livrée à Hydro-Québec depuis le 31 décembre dernier. Les installations ont donc aidé la société d’État à répondre aux besoins du Québec pendant le mois de janvier qui vient de se terminer, alors que le froid a fait grimper la demande à des niveaux historiques.

En plus de l’énergie produite par les centrales, Hydro-Québec acquiert les droits de transport prioritaires de Brookfield vers la Nouvelle-Angleterre, ce qui lui permettra d’augmenter ses exportations vers ce marché.

Brookfield Renewable et Hydro-Québec étaient en quelque sorte des concurrents sur le marché de la Nouvelle-Angleterre, où la production des quatre centrales de l’Outaouais était exportée.

Pour Evolugen, il s’agit d’une « entente avec un partenaire de longue date », selon Josée Guibord, cheffe de la direction de la filiale canadienne de Brookfield Renewable.

« Cette entente constitue pour Hydro-Québec un moyen local et durable de répondre à la demande croissante d’électricité renouvelable à laquelle elle fait face », a-t-elle dit.

Evolugen au Canada

Au Canada, Evolugen possède et exploite 33 centrales hydroélectriques, 4 parcs éoliens et 24 parcs solaires, pour une puissance installée totale de 1912 MW.

Les installations dont la production sera destinée à Hydro-Québec pour les 40 prochaines années sont les centrales hydroélectriques Masson, Dufferin, High Falls et Rapide-des-Cèdres, dont la capacité totale est de 263 MW.

Selon Pierre Despars, « l’occasion de faire l’acquisition de la production de centrales hydroélectriques fiables, en exploitation et déjà raccordées était attrayante à de nombreux égards ».

Hydro-Québec prévoit que la demande d’électricité augmentera de 12 % d’ici 2029, notamment en raison de l’électrification de l’économie. Pour faire face à cette augmentation plus rapide que prévu il y a à peine un an, la société d’État a lancé deux appels d’offres pour acheter à des producteurs privés un bloc de 480 MW d’énergie renouvelable et un autre de 300 MW d’énergie éolienne, pour livraison en 2026.

Avec la transaction conclue avec Brookfield, ce sont près de 1000 MW qui s’ajouteront au bilan d’Hydro-Québec.