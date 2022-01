Le barrage de Muskrat Falls accuse déjà des années de retard et son coût a presque doublé, passant d’environ 7,4 milliards lors de son adoption en 2012 à environ 13,1 milliards en septembre 2020.

(Saint-Jean) La mise en service du mégaprojet hydroélectrique de Muskrat Falls, au Labrador, est à nouveau reportée.

La Presse Canadienne

Dans une mise à jour mensuelle à la régie de l’énergie de la province, le 14 janvier, la société Newfoundland and Labrador Hydro explique que des problèmes persistants de logiciels repoussent la date de mise en service au moins jusqu’au 31 mai.

La société d’État précise qu’elle attend une mise à jour d’un logiciel pour la ligne de transport d’électricité entre le Labrador et l’île de Terre-Neuve — une ligne à haute tension de 1100 kilomètres reliant la centrale de Muskrat Falls, sur le cours inférieur du fleuve Churchill, à une centrale près de la capitale, Saint-Jean.

Ce logiciel cause des retards depuis un certain temps. La société d’État avait indiqué pour la première fois en octobre dernier à la Régie des services publics que la date de mise en service initiale du 26 novembre 2021 n’était plus réalisable — elle était alors repoussée à mars 2022.

Une porte-parole de Newfoundland and Labrador Hydro déclarait en octobre que le mégaprojet coûtait environ 1 million de dollars par jour en intérêts et en frais de financement.