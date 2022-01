Recrutement

L’esprit d’équipe avant le maniement d’outils

Pandémie et crise de main-d’œuvre obligent, les listes de compétences exigées par les employeurs à la recherche de candidats raccourcissent au profit de nouveaux critères, comme l’attitude et la capacité de travailler en équipe. Le « savoir-être » prend de plus en plus de place dans les processus d’embauche.