Nouveau président

Un coureur de fond pour relancer La Cordée

C’est en travaillant comme employé à temps partiel chez Sports Experts, où il a appris à « lacer des souliers » et à « servir des clients », que Cédric Morisset a fait ses classes dans l’industrie du plein air. Près de 25 ans plus tard, l’homme qui vient tout juste d’être nommé à titre de président de La Cordée voit grand et projette l’ouverture de nombreux magasins au cours des prochaines années.