Jeux vidéo

Microsoft rachète le développeur de Candy Crush et le studio Beenox de Québec

Dans ce qui constitue la plus importante transaction de l’histoire du jeu vidéo, Microsoft a annoncé ce mardi l’acquisition du studio Activision Blizzard, derrière les succès planétaires Call of Duty et Candy Crush. Pour un montant de 68,7 milliards US, Microsoft met la main sur huit studios regroupant 9500 employés, dont Beenox, à Québec.