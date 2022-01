Chaque semaine, La Presse présente conseils, anecdotes et réflexions pour leaders, entrepreneurs et gestionnaires

Les entrepreneurs qui admettent être surmenés sont de plus en plus nombreux, alors que le marathon covidien dure depuis 22 mois. « Les leaders en affaires sont censés être des meneuses de claque [cheerleaders]. Mais on se donne tellement et depuis si longtemps ! Je suis totalement vidé », admet Mike Johnston, PDG de l’entreprise de logiciels REDspace. Il affirme que bien des dirigeants avec qui il s’entretient sont épuisés comme lui et songent à quitter leur navire, à cause de la pandémie et de l’impression qu’ils ne pourront pas prendre soin de la santé mentale de leurs employés. « Le jeu n’en vaut plus la chandelle », lance-t-il.

L’altruisme, ce n’est pas une façon de faire parce qu’il y a un besoin. C’est un art de vivre. Il doit être présent en tout temps. Danièle Henkel, fondatrice des entreprises Danièle Henkel

C’est la proportion de travailleurs québécois disant ressentir que leur employeur fait des efforts pour les retenir. La pénurie de main-d’œuvre et l’épuisement entraînés par la pandémie font reconsidérer à bien des salariés leur poste et ce qu’ils retirent du travail. Dans la dernière année, 44 % des Québécois ont pensé démissionner, selon un sondage d’Indeed. Ils souhaitent plus de flexibilité, un emploi moins stressant, qui favorise le télétravail et dans un secteur « qui a un impact positif sur la communauté », lit-on dans un communiqué.

Authenticité

Le professeur Éric Brunelle détaille ce qu’est un leader authentique, la manière d’y parvenir et les avantages d’en être un, dans la revue Gestion de HEC Montréal. Il parle de l’importance d’être fidèle à soi-même, tout en faisant preuve de transparence, en ayant un sens de l’éthique et en construisant des relations basées sur l’honnêteté. « On exerce notre leadership avec la personnalité qu’on a », explique le professeur agrégé au département de management de HEC Montréal. « La meilleure chose qu’on puisse faire pour réussir à tirer notre épingle du jeu, c’est d’être vrai. Il faut se connaître comme personne, connaître nos défauts et nos angles morts. » Les employés savent qu’un leader authentique « n’est pas parfait, mais [savent] aussi que ce qu’il dit est vrai ».

Les 10 meilleures

Le site d’emploi Glassdoor dévoile son palmarès des meilleures entreprises où travailler selon les travailleurs canadiens. Les résultats sont tirés d’une participation anonyme de personnes qui travaillent dans des organisations de plus de 1000 employés :

Dell Technologies

Keg Restaurants

Roche

Ciena

Google

Cisco Systems

Fortinet

Desjardins

SAP

Jazz Aviation

Un vrai leader ne recherche pas le consensus, mais forge le consensus. Martin Luther King, dont on soulignait la journée (Martin Luther King Day) lundi, soit le troisième lundi du mois de janvier

Des réponses à vos questions

À compter de la semaine prochaine, Leadership s’enrichit d’une nouvelle portion. Chaque semaine, un dirigeant, entrepreneur, gestionnaire ou encore spécialiste en leadership répondra à des questions des lecteurs en lien avec le leadership.

Premier invité mardi prochain : Simon De Baene, cofondateur et PDG de GSoft, créatrice notamment du logiciel Officevibe, qui mesure l’engagement des employés au travail.