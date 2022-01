L’homme d’affaires québécois Ian Greenberg, un géant du milieu des médias qui a co-fondé puis dirigé Astral Média, est décédé lundi à l’âge de 79 ans.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

M. Greenberg a été président et chef de la direction d’Astral Média de 1996 jusqu’à la vente d’Astral Média – à l’époque le plus important propriétaire de chaînes de radio et de télé au Canada – à Bell en 2013 dans le cadre d’une transaction de 3,38 milliards de dollars. En 1961, Ian Greenberg a cofondé l’entreprise familiale avec ses frères aînés Harold, Harvey et Sidney Greenberg. Ian Greenberg siégeait au conseil d’administration de Bell depuis 2013.

Comme PDG d’Astral Média, M. Greenberg avait pris le pari de transformer Astral Média, à coups de plusieurs transactions importantes, en une entreprise intégrée de médias (radio, télé spécialisée, affichage) pouvant offrir la convergence publicitaire à ces annonceurs. Il a aussi misé sur le développement des chaînes de télé spécialisée dans les années 90 et 2000. Ce fut un pari réussi : sous sa gouverne, Astral a connu 17 années consécutives de croissance avant d’être vendu à Bell dans le cadre d’une transaction de 3,38 milliards de dollars en 2013. Il s’agit toujours de la plus importante transaction dans le milieu des médias au Canada. M. Greenberg était aussi réputé pour avoir instauré puis cultivé une culture entrepreneuriale chez Astral.

« Avec le décès d’Ian Greenberg, le Canada a perdu un visionnaire des affaires et une légende des médias, et nous, chez Bell, avons perdu un collègue et un ami sage et aimable, a indiqué Gordon Nixon, président du conseil de Bell, par voie de communiqué. Ian a inspiré tous les membres du conseil d’administration de BCE par son intégrité, sa perspicacité et son optimisme quant aux possibilités qui s’offrent aux médias canadiens, et il nous manquera beaucoup. »

« Je suis extrêmement fier d’avoir connu et travaillé avec Ian Greenberg, un compatriote montréalais, un mentor et une source d’inspiration de tous les jours pour moi, a indiqué Mirko Bibic, président et chef de la direction de Bell, par voie de communiqué. En tant que partenaire d’Ian dans le cadre de l’acquisition d’Astral Media par BCE et de l’expansion nationale de Bell Média, j’ai toujours été impressionné par son sens aigu des affaires, son intégrité naturelle et son chaleureux sens de l’humour. Au nom de toute l’équipe Bell, je présente nos plus sincères condoléances à la famille d’Ian, à ses amis et à tous ceux qui ont eu la chance de le connaître. »

Né en 1942 à Montréal, Ian Greenberg a grandi dans un milieu modeste. Sa mère Annie Greenberg a élevé ses huit enfants dans un modeste logement de trois pièces au centre-ville de Montréal. Elle est morte en 1961 alors que Ian n’avait que 19 ans. Au décès de leur mère, les quatre frères Greenberg décident de fonder une entreprise pour souder leur famille même s’ils n’ont pas d’argent. Ils nomment l’entreprise Angreen en l’honneur de leur mère. En 1961, Angreen était un service photo dans les Miracle Mart. Angreen Photo remporte son premier grand contrat pour vendre les photos souvenirs sur le site de l’Exposition universelle à Montréal en 1967. Astral se lance ensuite en Bourse en 1971 (la famille Greenberg a toujours été l’actionnaire de contrôle d’Astral en raison de ses actions à votes multiples).

Dans les années 70 et 80, Astral se diversifie en offrant des services de production pour le cinéma et la télé. L’entreprise se lance aussi dans la télé spécialisée, notamment avec Super Écran, The Movie Network, le Canal Famille (aujourd’hui VRAK) et Family.

Au décès de son frère Harold en 1996, Ian Greenberg lui succède comme PDG de l’entreprise. Il décide alors de transformer Astral Média en une entreprise uniquement de médias et de vendre les actifs dans les autres secteurs comme la production télé/cinéma. Astral Média acquiert ensuite plusieurs concurrents au Canada dans le milieu de la radio et de la télé, dont Radiomutuel (1999), Télémédia (2002) et Standard Broadcasting (2007).

De 2007 à sa vente à Bell en 2013, Astral était le plus important propriétaire de stations de radio au Canada (il est un joueur majeur autant en français au Québec qu’en anglais partout au pays). L’entreprise montréalaise était aussi le plus important propriétaire de chaînes de télé n’étant pas rattaché à un conglomérat de télécoms. Avant d’être vendue à Bell en 2013 au terme d’un long processus réglementaire, Astral avait 2800 employés dans 50 villes à travers le pays, et générait des revenus annuels supérieurs à un milliard de dollars.

M. Greenberg laisse dans le deuil sa femme Linda Greenberg, leurs trois enfants et leurs petits-enfants.