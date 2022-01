L’ex-PDG de WSP a vendu juste avant Noël pour approximativement 24 millions de dollars d’actions de la firme montréalaise de génie-conseil.

Richard Dufour La Presse

Pierre Shoiry, actuel vice-président du conseil d’administration et ancien PDG de l’entreprise, a vendu un peu plus de 132 200 actions sur le marché au cours des séances des 22, 23 et 24 décembre. Un document déposé auprès des autorités indique qu’il a obtenu des prix oscillant entre 179 $ et 182 $.

Il détient toujours un peu plus de 500 000 actions, qui ont une valeur d’environ 90 millions au cours actuel.

L’action de WSP a clôturé la séance de jeudi à 180,07 $ à la Bourse de Toronto. Le titre a touché un sommet historique de 187 $ le 11 novembre.

Pierre Shoiry a été président et chef de la direction de l’entreprise de 1995 à 2016. Il la dirigeait au moment de l’acquisition de WSP en 2012, alors qu’elle s’appelait Genivar. L’entreprise a par la suite changé son nom pour WSP.

Trois hauts dirigeants de WSP ont par ailleurs exercé le 22 décembre de gros blocs d’options. L’actuel PDG, Alex L’Heureux, le chef de la direction financière, Alain Michaud, et le chef des affaires juridiques, Philippe Fortier, ont respectivement touché 6,5 millions, 1,5 million et 1,5 million grâce à la vente d’actions subséquente à l’exercice d’options.

Voici quelques autres récentes transactions ayant retenu notre attention :

Un institutionnel hausse sa mise dans DavidsTea

Domo Capital a révélé cette semaine avoir acheté en décembre pour environ 300 000 $ d’actions du détaillant montréalais. Le gestionnaire d’actifs du Wisconsin a ainsi haussé sa participation dans DavidsTea à 10,3 % pour commencer le mois de janvier. Domo avait d’abord déclaré au début de décembre détenir 10 % de DavidsTea, ce qui en faisait le deuxième actionnaire en importance de l’entreprise derrière Placements Mauvais Jours, la société de portefeuille privée de l’entrepreneur montréalais et cofondateur de DavisTea Herschel Segal.

Le fondateur de Knight achète encore

Après avoir acheté plusieurs blocs d’actions durant le mois de décembre, le fondateur et président du conseil d’administration de Thérapeutique Knight a continué d’acheter des actions de la société pharmaceutique montréalaise au début de janvier. Jonathan Goodman a notamment acheté mardi un total de 19 300 actions. Le titre de Knight oscille dans une fourchette de prix serrée depuis un an.

Un administrateur achète du 5N Plus

Un membre du conseil d’administration de 5N Plus vient d’acheter pour un peu plus de 160 000 $ d’actions du producteur montréalais de matériaux technologiques. Jean-Marie Bourassa a acheté le 15 décembre un bloc de 75 000 actions. Il a payé un prix unitaire de 2,15 $. L’action de 5N Plus a perdu plus de 50 % de sa valeur depuis son sommet de 5 $ atteint l’hiver dernier.

Julie Godin vend du CGI

La coprésidente du conseil d’administration de CGI vient de vendre pour 310 000 $ d’actions de l’entreprise montréalaise de services informatiques. Julie Godin a vendu le 15 décembre 2879 actions au prix unitaire de 108 $. L’action de CGI a touché un sommet de 116 $ en septembre dernier.