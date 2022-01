Affaires

Vers un nouveau « cocktail transport » pour réduire nos GES

Les plus récentes données québécoises sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont préoccupantes. Le Québec affiche une diminution de ses émissions de 2,7 % par rapport à 1990. Alors que la COP26 vient tout juste de se tenir et que la date butoir pour l’atteinte de nos cibles en 2030 se rapproche dangereusement, il faut faire mieux. Car au-delà des cibles et des ambitions, les gestes comptent et les faits sont têtus : la lutte contre les changements climatiques appelle à une plus grande mobilisation du secteur des transports afin de renverser la vapeur et d’obtenir les réductions nécessaires.