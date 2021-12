Mon commerce préféré était le Woolco de la rue Saint-Dominique à Jonquière. Surtout pour ses portes tournantes, son rayon des jouets et son excellent casse-croûte à l’intérieur. Ma mère nous laissait, ma sœur jumelle et moi, nous amuser avec les jouets. Et après un certain temps, on allait manger au comptoir-lunch qu’il y avait à l’intérieur. Très beaux souvenirs d’enfance.