Chroniques

Fin des années de vaches maigres pour Agropur

Après avoir été fortement secouée par deux années de vaches maigres en 2018-2019 et une restructuration organisationnelle dans le but de réduire sa dette et de recentrer ses activités dans le domaine de la transformation laitière, la coopérative agricole Agropur a retrouvé au cours de sa dernière année financière le chemin de la rentabilité et renoué avec le versement de ristournes à ses membres, pratique qu’elle avait suspendue au cours des deux dernières années.